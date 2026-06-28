Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Weiterhin hohe Inanspruchnahme von Feuerwehr und Rettungsdienst - Feuerwehr monitort und ergreift vorgeplante Maßnahmen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 28. Juni 2026, 14 Uhr, Stadtgebiet

Die Feuerwehr Düsseldorf verzeichnet weiterhin eine hohe Inanspruchnahme von Feuerwehr und Rettungsdienst, bleibt jedoch jederzeit einsatzbereit und leistungsstark. Durch kontinuierliches Echtzeit-Monitoring der Einsatzlage und konsequent vorgeplante Maßnahmen stellt die Feuerwehr Düsseldorf eine verlässlich angepasste Ressourcenverfügbarkeit sicher. Dank ihrer strukturierten Vorbereitung auf Ad-hoc-Lagen können zusätzliche Rettungsmittel jederzeit umgehend in den Dienst gestellt werden, sodass alle Notrufe uneingeschränkt bedient und den Menschen in der Landeshauptstadt zuverlässig geholfen wird.

Auch auf dem Rhein zeigt sich die Feuerwehr Düsseldorf präsent und präventiv aktiv: Strömungsretter patrouillieren mit zwei Rettungsbooten sowie dem Feuerlöschboot und können jederzeit schnell und wirkungsvoll unterstützen. Ergänzend stärken Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Düsseldorfer Hilfsorganisationen die vorbereiteten Maßnahmen und tragen zu einer dauerhaft hohen Einsatzfähigkeit bei.

Zudem steht die Feuerwehr Düsseldorf in einem engen Austausch mit den Düsseldorfer Krankenhäusern.

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