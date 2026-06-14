Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Wohnungsbrand in Unterbilk - Mieter entdeckte Brand und verletzte sich leicht

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 14. Juni 2026, 12.17 Uhr, Bilker Allee, Unterbilk

Ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Bilker Allee hat am Sonntagmittag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Bewohner konnte sich selbst retten, während die Feuerwehr den Brand löschte, den Treppenraum entrauchte und das Gebäude auf weitere Gefahren kontrollierte.

Sonntagmittag kehrte ein 71-jähriger Mieter in seine Wohnung an der Bilker Allee zurück. Beim Öffnen der Wohnungstür stellte er ein Feuer in seiner Mietwohnung fest und konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Als die Feuerwehr Düsseldorf nur wenige Minuten später an der Einsatzstelle in Unterbilk eintraf, stellten die Einsatzkräfte einen verrauchten Treppenraum sowie den Zimmerbrand in der 1. Etage des Mehrfamilienhauses fest. Umgehend entsandte der Einsatzleiter einen Trupp zur Brandbekämpfung sowie zur Kontrolle des Treppenraumes. Den Brand hatte die Feuerwehr gut 30 Minuten später gelöscht. Der Mieter der Brandwohnung wurde zeitgleich vom städtischen Rettungsdienst einer ersten medizinischen Behandlung unterzogen und für eine weitere ärztliche Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Mittels Hochleistungslüftern befreiten die Einsatzkräfte die Brandwohnung, den Treppenraum und die darüberliegende Wohnung vom Brandrauch. Eine vorsorgliche Kontrolle der restlichen benachbarten Wohnungen auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch verlief ergebnislos. Vorsorglich trennten Mitarbeitende der Netzgesellschaft die Brandwohnung und das im Erdgeschoss gelegene Ladenlokal von der Stromversorgung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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