Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Gasgeruch vor Wohngebäude, Feuerwehr stellt Brandschutz sicher

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 9. Juni 2026, 14:47 Uhr, Bergische Landstraße, Hubbelrath

Am Dienstag den 09.06.2026, meldeten die Stadtwerke Düsseldorf der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf um 14:47 Uhr das es im Bereich der Bergischen Landstraße in Düsseldorf-Hubbelrath vor einem Wohnhaus nach Gas riechen würde. Der Leistellendisponent alarmiert daraufhin Einsatzkräfte der Feuerwehr zur gemeldeten Adresse.

Vor Ort konnte mit den Messgeräten der Stadtwerke eine erhöhte Konzentration von Erdgas in der Umgebungsluft festgestellt werden. Der Einsatzleiter der Feuerwehr alarmierte aufgrund dessen weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle. Der Bereich um die vermutete Leckagestelle wurde durch die Feuerwehr großräumig abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Die Polizei sicherte ebenfalls die Einsatzstelle im Bereich der Straßenkreuzungen ab. Durch die Stadtwerke wurden mehrere Messbohrungen im Bereich der Straße durchgeführt um die Leckagestelle zu orten. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Asphaltdecke mit einem Bagger der Stadtwerke geöffnet und anschließend die Leckage abgedichtet.

Die letzten der 28 Einsatzkräfte konnten gegen 19:45 Uhr wieder zurück zu ihren Wachen fahren. Während des gesamten Einsatzes war die B7 im Bereich der Einsatzstelle für den Verkehr komplett gesperrt.

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