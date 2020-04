Stadtfeuerwehrverband Hagen e.V.

StFV-HA: Ostern 2020: Ein handfestes Dankeschön aus der Volme Galerie Hagen!

Hagen (ots)

Die "Werbegemeinschaft der Volme Galerie" übergab dem Stadtfeuerwehrverband Hagen am Gründonnerstag eine großzügige Spende!

Der Vorsitzende des Stadtfeuerwehrverbandes Hagen (StFV. Hagen), Brandinspektor Christian Sommer, ist am Donnerstag (09.04.2020) zur Spendenübergabe mit einem Feuerwehrfahrzeug auf dem Friedrich-Ebert-Platz in Hagen vorgefahren - wohlweißlich!

Das "Süsswaren Outlet in der Volme Galerie" übergab etwa 500 Schokohasen an den StFV. Hagen. Dazu kamen 500 Kaffeegutscheine vom "BackWerk" als Dankeschön für die Arbeit in außergewöhnlichen und schwierigen Zeiten. Besonders in unser Berufsbild passend war die dritte Spende: Die "Jupiter-Apotheke" übergab uns 250 FFP-2-Masken.

Wir bedanken uns herzlich für die tolle Idee und geben den Dank gerne an diejenigen weiter, die auch über die Osterfeiertage in Hagen für in Not geratene Menschen im Dienst oder in einer Rufbereitschaft sind.

Die Spenden wurden/werden verteilt: -500 Kaffeegutscheine an die Freiwillige Feuerwehr Hagen -500 Schokoosterhasen an die Kolleg*innen, die an den Ostertagen Dienst bei der Berufsfeuerwehr Hagen, der Polizei Hagen und in den Notaufnahmen der Hagener Krankenhäuser leisten -250 FFP-2 Mund-/Nasemasken an den Rettungsdienst der Stadt Hagen

Im Namen der aufgeführten Organisationseinheiten bedankt sich der Stadtfeuerwehrverband Hagen bei der "Jupiter Apotheke, beim Süsswaren Outlet, dem BackWerk und bei der Volme Galerie"!

Nach der Spendenübergabe zeigte sich, dass das Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr Hagen ein geeignetes Fahrzeug für diesen Termin war...

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Kameradinnen und Kameraden, der Stadtfeuerwehrverband Hagen wünscht Euch gute und gesegnete Osterfeiertage. Es wird ein Osterfest, das wir größtenteils anders Erleben als in der Vergangenheit. Es ist nicht alles schlecht in diesen Tagen, es ist meist nur anders. Genießen wir die Ruhe und freuen uns über den Sonnenschein, kommen geerdet aus dieser besonderen Zeit und sagen vielleicht schon zum nächsten Osterfest: Das war eine gute Zeit!

Euer Vorstand des Stadtfeuerwehrverbandes Hagen

