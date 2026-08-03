Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuer in der Nordstadt-Personenrettung über Drehleiter

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am 03.08.2026 rückte die Feuerwehr Dortmund gegen 15:45 Uhr zu einem Brand in der Schützenstraße aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwache 1 konnte eine leichte Rauchentwicklung aus dem Gebäude festgestellt werden. Umgehend begann ein Trupp mit der Brandbekämpfung im Treppenraum, wo ein Kinderwagen brannte. Der Brandrauch konnte sich über den Treppenraum in die Wohnungen in dem Gebäude ausbreiten. Da der Fluchtweg für die Bewohner durch den Brandrauch abgeschnitten war, musste eine Person über die Drehleiter und weitere vier Personen mit Brandfluchthauben gerettet werden. Drei Kinder konnten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Alle betroffenen Personen wurden vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Obwohl das Feuer schnell gelöscht werden konnte, entstand ein erheblicher Schaden an der Elektroverteilung des Gebäudes, weshalb dieses durch die DONetz stromlos geschaltet werden musste. Auch die Wohnungen wurden durch den Brandrauch beschädigt.

Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften der Feuerwachen 1 und 2 sowie dem Rettungsdienst vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen.

Bei dem Einsatz hat sich wieder gezeigt, dass in Treppenräumen keine Gegenstände wie beispielsweise Kinderwagen oder Fahrräder abgestellt werden dürfen, da diese bei einem Band zu einer Gefahr für die Bewohner werden können.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell