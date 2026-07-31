Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Einsatzstelle kommt zur Feuerwehr - Brennender Müllwagen fährt Feuerwache an

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Dortmund (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr Dortmund am heutigen Morgen auf der Feuer- und Rettungswache 9 in Dortmund-Mengede alarmiert. In diesem Fall musste die Feuerwehr nicht zur Einsatzstelle ausrücken - vielmehr kam die Einsatzstelle direkt zur Feuerwache.

Gegen 8:40 Uhr fuhr ein Müllfahrzeug auf das Gelände der Feuer- und Rettungswache. Die Besatzung informierte die diensthabenden Einsatzkräfte darüber, dass es im Pressraum des Fahrzeugs zu einem Brand gekommen war.

Umgehend wurde der Müllwagen auf ein weitläufiges Nebengelände der Feuerwache geleitet, um dort die Brandbekämpfung unter sicheren Bedingungen durchführen zu können. Mit zwei Strahlrohren und unter schwerem Atemschutz verhinderten die Einsatzkräfte eine Ausbreitung des Feuers auf das gesamte Fahrzeug.

Da zunächst unklar war, ob sich der Pressmechanismus des Müllwagens noch betätigen ließ, wurde vorsorglich die Spezialeinheit Sonderlöschtechnik der Feuer- und Rettungswache 5 nachalarmiert. Diese verfügt unter anderem über spezielle Löschlanzen, mit denen Brände im Inneren von Müllfahrzeugen bekämpft werden können, ohne den Aufbau großflächig öffnen zu müssen.

Ein hinzugezogener Servicetechniker konnte den Pressmechanismus jedoch wieder in Betrieb nehmen, sodass es möglich war den Müll aus dem Pressraum auszubringen und die verbliebenen Glutnester gezielt abzulöschen.

Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 9 (Mengede) und 5 (Marten) im Einsatz.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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