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FW-DO: Vegetationsbrand in Dortmund Lanstop

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Dortmund (ots)

Am Samstag Abend wurde die Feuerwehr Dortmund über ein Brandereignis in Lanstrop informiert. Aufgrund der Witterungslage und einer Vielzahl von Anrufern wählte die Leitstelle bereits mit der ersten Alarmierung einen großen Kräfteansatz. Vor Ort fanden die Kräfte der Feuerwache 6 ein weitläufiges Brandereignis in einem Waldstück vor. Umgehend wurden mehrere C-Rohre genutzt, um die sichtbaren Flammen abzulöschen. Im weiteren Verlauf mussten viele Glutnester in Handarbeit ausfindig gemacht und abgelöscht werden. Hierzu kamen neben zwei Drohnen vor allem Löschrucksäcke und Handwerkzeuge zum Einsatz.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die späten Nachtstunden an und wurden gegen sechs Uhr am frühen Sonntagmorgen beendet. Im weiteren Verlauf des Tages erfolgt noch eine Kontrolle des Brandes durch die Feuerwehr Dortmund.

Im Einsatz befand sich eine Vielzahl von Kräften von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr. Die verwaisten Feuerwachen wurden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr nachbesetzt.

Zu Brandentstehung und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keinen Angaben gemacht werden, hierzu wird auf die Polizei verwiesen.

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