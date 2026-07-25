Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnungsbrand in der östlichen Innenstadt fordert ein Menschenleben

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Dortmund (ots)

Am heutigen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Dortmund um 07:09 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Prinz-Friedrich-Karl-Straße alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte) drang dichter, schwarzer Rauch aus sämtlichen Fenstern eines Hinterhofgebäudes. Da nach ersten Notrufen davon ausgegangen werden musste, dass sich noch Personen im Gebäude befinden, leitete die Feuerwehr umgehend umfangreiche Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen gleichzeitig über den Hauseingang sowie über tragbare Leitern durch die Fenster in das erste Obergeschoss vor. Im Zuge der Menschenrettung konnte eine Person aus dem Gebäude gerettet und mithilfe einer Brandfluchthaube ins Freie gebracht werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der Patient zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Für eine weitere Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie konnte durch die Einsatzkräfte nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Durch das schnelle und koordinierte Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand auf den Entstehungsraum begrenzt und eine weitere Brandausbreitung erfolgreich verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit insgesamt 41 Einsatzkräften im Einsatz.

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