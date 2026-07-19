Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand auf einem Recyclingbetrieb im Dortmunder Hafen

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Dortmund (ots)

Am 19.07.2026 wurde gegen 16:oo Uhr die Feuerwehr Dortmund zu einem Brandereignis auf einem Recyclingbetrieb in den Dortmunder Hafen alarmiert. Vor Ort erkundete die Feuerwehr einen massiven Brand im Bereich von gelagertem Papier und Sperrgut. Mittels zahlreicher Schlauchleitungen begann die Feuerwehr unverzüglich mit der Brandbekämpfung. Die Löschwasserversorgung wurde durch Tanklöschfahrzeuge und dem Löschboot sichergestellt. Nachdem das Feuer abgelöscht war, konnte das Brandgut auseinandergezogen werden, um die restlichen Glutnester zu löschen. Zum Zeitpunkt des Einsatzes waren die Franziusstr. und Kanalstr. im Bereich des Geländes gesperrt. Durch die NINA-Warnung wurde die Bevölkerung über Rauchgase und dementsprechende Handlungsempfehlungen informiert. Nach ca. 3 Stunden waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Bei dem Ereignis sind keine Personen verletzt worden.

Im Einsatz befanden sich mehrere Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Dortmund.

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