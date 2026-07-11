Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brennender Metallschrott im Dortmunder Hafen

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Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde in der Nacht zu Samstag gegen 02:30 Uhr in die Kanalstraße im Dortmunder Hafen zu einer unklaren Feuermeldung alarmiert.

Die erst eintreffenden Kräfte der Feuerwache 2 stellten ein Feuer im Bereich eines Schrott- & Metallhandels fest. Es brannte ein größerer Haufen Metallschrott in der Nähe zu einem angrenzenden Tanklager. Umgehend erfolgte durch den Einsatzleiter eine Alarmstufenerhöhung, sowie die Anforderung der Spezialeinheit Sonderlöschtechnik. Durch den Einsatz von mehreren Strahlrohren und Wasserwerfern über die Drehleiter und den Großtanklöschfahrzeugen, sowie einer Riegelstellung zum angrenzenden Tanklager, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden und ein Übergreifen auf das Tanklager verhindert werden.

Im weiteren Verlauf musste der gesamte Schrotthaufen mithilfe eines betriebseigenen Greifbagger umgeschichtet werden, um mögliche Glutnester abschließend abzulöschen. Aufgrund der anfangs starken Rauchentwicklung wurde eine NINA Warnung durch die Leitstelle herausgegeben, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 (Eving), 1 (Mitte), 3 (Asseln), 5 (Marten), 8 (Eichlinghofen), sowie des Löschzug 25 der Freiwilligen Feuerwehr und dem Rettungsdienst für etwa drei Stunden im Einsatz. Eine mögliche Brandursache wird derzeit durch die Polizei ermittelt.

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