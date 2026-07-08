Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand von Lithium-Akkus in Einfamilienhaus in Dortmund-Westrich

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Dortmund (ots)

Am heutigen Mittwochvormittag wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 10 Uhr zu einem Brand im Dortmunder Stadtteil Westrich alarmiert. Mehrere Anrufende meldeten den Brand in einem Einfamilienhaus.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Gebäude bereits unverletzt verlassen. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde das angrenzende Nachbarhaus vorsorglich kontrolliert. Dort wurde lediglich eine leichte Verrauchung im Dachgeschoss festgestellt. Eine Brandausbreitung auf das Nachbargebäude sowie weitere Schäden konnten durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.

Das betroffene Einfamilienhaus ist aufgrund des Brands derzeit nicht bewohnbar. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurden sowohl im Brandobjekt als auch im Nachbarhaus Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 5 (Marten), 8 (Eichlinghofen) und 9 (Mengede) sowie der Löschzug 19 (Lütgendortmund) der Freiwilligen Feuerwehr Dortmund mit ca. 45 Einsatzkräften vor Ort.

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