Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Vegetationsbrand auf Haldenfläche in Dortmund Eving - Feuerwehr Dortmund im Einsatz

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Dortmund (ots)

Gegen 13:00 Uhr wurde die Feuerwehr Dortmund zu einem Vegetationsbrand auf einer Haldenfläche zwischen dem Dortmund-Ems-Kanal und dem IKEA-Zentrallager an der Ellinghauser Straße alarmiert.

Die ersten Einsatzkräfte stellten einen Feuersaum fest, der sich aufgrund des starken Windes ausgebreitet und eine Fläche von rund 1.000 Quadratmetern abgebrannt hatte. Aufgrund der vorgefundenen Lage wurde das Einsatzstichwort erhöht und weitere Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Die Brandbekämpfung erfolgte mit mehreren handgeführten Strahlrohren.

Im weiteren Einsatzverlauf kontrollierte die Feuerwehr Dortmund die betroffene Fläche mittels einer Drohne und setzte diese zur Lageerkundung sowie zur Kontrolle von Glutnestern ein. Da sich die Löschwasserversorgung in dem schwer zugänglichen Gelände als herausfordernd darstellte, wurde ein Wasserpuffer eingerichtet. Die Versorgung erfolgte über Tanklöschfahrzeuge, die im Pendelverkehr Wasser zur Einsatzstelle transportierten.

Verletzt wurde niemand. Die Einsatzstelle wurde nach ca. 2 Stunden zur Ermittlung der Brandursache an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren ca. 50 Einsatzkräfte(Haupt- sowie Ehrenamt)der Feuerwehr Dortmund.

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