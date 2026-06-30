Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Feuerwehr rettet Person mit Spezialgerät aus Wohnung

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Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde gestern um 12:15 Uhr zu einem medizinischen Notfall in die Straße Hobestadt in den Stadtteil Oestrich alarmiert. Hier musste die betroffene Person schonend aus ihrer Wohnung gerettet werden.

Für die Rettung kam die Feuerwache 9 (Mengede) mit den Spezialkräften der Höhenrettung von der Feuerwache 4 (Hörde) zum Einsatz. Um die Person sicher aus dem Gebäude zu transportieren, wurde ein sogenannter Rescue-Loader eingesetzt. Hierbei handelt es sich um ein spezielles Rettungsgerät, das an einer Drehleiter montiert wird und die direkte Rettung von Personen aus Fensteröffnungen ermöglicht. Der Einsatz dieser speziellen Rettungstechnik ist insbesondere dann erforderlich, wenn ein Transport über das Treppenhaus aus medizinischen oder räumlichen Gründen nicht möglich ist.

Insgesamt waren 16 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an dem Einsatz beteiligt. Nach der erfolgreichen Rettung wurde die Person zur weiteren medizinischen Versorgung an den Rettungsdienst übergeben und in ein Krankenhaus gefahren.

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