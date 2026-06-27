Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Hitzetage in Dortmund - Starke Auslastung im Rettungsdienst, bei der Feuerwehr und in den Kliniken

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Dortmund (ots)

Durch die anhaltende Hitze kommt es auch in Dortmund zu enormen Belastungen für Rettungsdienst, Feuerwehr und Kliniken. Notrufe der Bevölkerung wegen Kreislaufbeschwerden, neurologischen Erkrankungen oder allgemeinem Unwohlsein haben am heutigen Tag zu einer Anhäufung von Notfalleinsätzen geführt und zu einer hohen Auslastung von Rettungsmitteln. Der Rettungsdienst wurde daraufhin mit zusätzlich neun Krankenwagen und drei Rettungswagen mit tatkräftiger Unterstützung der Hilfsorganisationen und Leistungserbringer aufgestockt. Zu kritischen Notfällen, bei denen ein Rettungswagen von weiter weg alarmiert werden musste, unterstütze die Feuerwehr. Bei diesen sogenannten First Responder-Einsätzen wird die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens überbrückt, indem die rettungsdienstlich ausbildeten Einsatzkräfte die Erstmaßnahmen übernehmen und so wichtige Zeit nicht ungenutzt verstreicht. Doch auch die Zentralen Notaufnahmen der Krankenhäuser sind derzeit überlastet, weswegen es auch dort zu längeren Wartezeit kommen kann.

Es sind auch vermehrt Einsätze der Feuerwehr zu vermelden. Alleine am heutigen Tag lösten mehr als zehn Brandmeldeanlagen aus. Auch im privaten Umfeld lösen vereinzelte Heimrauchmelder aus. Ob dies mit den hohen Temperaturen zusammenhängt, ist nicht klar. Zusätzlich ereigneten sich kleinere Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen. Durch die hohe Einsatzbelastung und die Sicherheitskleidung kamen auch die Einsatzkräfte körperlich an ihre Grenzen. Es wurde darauf geachtet, dass ausreichend Flüssigkeit nicht nur bei den Kräften der Feuerwehr vorgehalten wird, sondern auch für die Mitarbeitenden im Rettungsdienst. Unterstützt wurden die Wachen der Berufsfeuerwehr durch die Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr, die ebenfalls vermehrt an diesem heißen Tag eingesetzt wurden und somit die Belastung auf mehrere Schultern verteilen konnten. Hand in Hand arbeiten die Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Hilfsorganisationen, Leistungserbringern, Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr mit voller Hingabe zusammen, um für das Wohlbefinden und die Sicherheit der Dortmunder Bürger und Bürgerinnen da zu sein.

Wir möchten die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Dortmund bitten, weiterhin die Tipps zum Umgang mit den hohen Temperaturen zu beachten: - Viel trinken! Täglich mindestens 2-3 Liter Wasser oder ungesüßte Getränke. - die direkte Sonne meiden und körperliche Anstrengungen möglichst in die kühlen Morgen- oder Abendstunden verlegen - helle, luftige Kleidung und im Freien eine Kopfbedeckung tragen - aktive Abkühlung, zum Beispiel mit einem kühlenden Fußbad oder mit feuchten Tüchern auf Stirn, Nacken oder Handgelenken. - Auf besonders gefährdete Menschen achten: Ältere, Kinder, chronisch kranke Personen und auch Haustiere brauchen bei dieser Hitze besondere Aufmerksamkeit. - niemals Kinder oder Tiere in geparkten Fahrzeugen zurücklassen - auch nicht für wenige Minuten!

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