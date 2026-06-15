Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Rettung eines Kleinkindes aus lebensgefährlicher Situation

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Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am Montagnachmittag in die Missundestraße alarmiert. Hier hatte sich ein vierjähriges Kind zunächst unbemerkt aus einem geöffneten Fenster auf das Dach eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses begeben. Als die Polizei und die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintrafen, saß das Kind in der Dachrinne im 4. OG und drohte herunterzustürzen.

Aufgrund der Brisanz der Einsatzlage wurde durch die Feuerwehr umgehend die Drehleiter in Stellung gebracht, während gleichzeitig auch ein Sprungpolster unter dem Kind aufgebaut wurde. Parallel gingen die Polizei- und Rettungskräfte in die betroffene Wohnung ins Dachgeschoss vor, um von dort aus das Kind erreichen zu können. Zwischenzeitlich beugte sich das Kleinkind über die Dachkante, um besser nach unten sehen zu können - eine lebensgefährliche Situation!

Glücklicherweise konnte das unverletzte Kind innerhalb kürzester Zeit über die Drehleiter in Obhut genommen und sicher zu Boden gebracht werden. Die Familienangehörigen wurden durch den Rettungsdienst und die psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) betreut und mit Unterstützung der Polizei vorsorglich in ein Dortmunder Krankenhaus gebracht.

Neben einer großen Portion Glück zählte hier vor allem die Schnelligkeit der Rettung. In diesem Zusammenhang bedanken wir uns für die eng abgestimmte, zielführende und professionelle Zusammenarbeit mit den Kräften der Polizei Dortmund!

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