Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand am Köttlingerweg: Eine Person leicht verletzt

Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde am Donnerstagabend, 30. Juli 2026, um 20:20 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand am Köttlingerweg alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuer- und Rettungswache Innenstadt war bereits eine deutliche Rauchentwicklung aus einem Fenster einer Erdgeschosswohnung sichtbar. Da zunächst nicht bekannt war, ob sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befanden, leitete die Feuerwehr umgehend Maßnahmen zur Menschenrettung und Brandbekämpfung ein. Hierzu gingen zeitgleich zwei Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor. Das Feuer hatte sich auf das Wohnzimmer der Wohnung beschränkt und konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Im Anschluss waren umfangreiche Nachlöscharbeiten sowie Kontrollmaßnahmen erforderlich, um verbliebene Glutnester auszuschließen. Bei dem Brand wurde eine Person leicht verletzt. Nach der rettungsdienstlichen Erstversorgung vor Ort wurde die betroffene Person zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Wattenscheid sowie der Einheiten Nord und Eppendorf-Höntrop der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Der Einsatz konnte gegen 22:00 Uhr beendet werden.

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