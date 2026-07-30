Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in Pflegeheim an der Dr.-C.-Otto-Straße: Pflegekräfte verhindern Schlimmeres

Bochum (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Brandereignis in einem Pflegeheim an der Dr.-C.-Otto-Straße alarmiert. Durch das schnelle und entschlossene Handeln des Pflegepersonals konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert und mehrere Bewohnerinnen und Bewohner rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Die Leitstelle der Feuerwehr Bochum erhielt um 04:07 Uhr die Meldung über einen Brand innerhalb der Einrichtung. Aufgrund der gemeldeten Lage wurden umfangreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in einem Bewohnerzimmer zu einem Brand gekommen war. Das Feuer war jedoch bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch das beherzte und professionelle Eingreifen der anwesenden Pflegekräfte weitgehend abgelöscht worden. Gleichzeitig hatten die Mitarbeitenden umgehend Maßnahmen zur Evakuierung des betroffenen Bereichs eingeleitet und die Bewohnerinnen und Bewohner in sichere Bereiche gebracht.

Trotz des schnellen Eingreifens erlitten zwei Bewohnerinnen des Brandzimmers Verletzungen. Sie wurden unmittelbar durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Darüber hinaus mussten auch zwei Pflegekräfte rettungsdienstlich untersucht und versorgt werden, nachdem sie bei ihren Lösch- und Rettungsmaßnahmen mit dem Brandgeschehen in Kontakt gekommen waren.

Die Feuerwehr kontrollierte das betroffene Zimmer sorgfältig mittels einer Wärmebildkamera, um versteckte Glutnester oder eine mögliche Brandausbreitung auszuschließen. Anschließend wurde der betroffene Bereich mit einem Hochleistungslüfter entraucht, um verbliebenen Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen und die Sicherheit für die Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitenden wiederherzustellen.

Dank des außergewöhnlich schnellen Handelns der Pflegekräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Zimmer oder Gebäudeteile verhindert werden. Angesichts der besonderen Gefährdungslage in Pflegeeinrichtungen, in denen viele Menschen nur eingeschränkt mobil sind, ist dies von herausragender Bedeutung und hat maßgeblich dazu beigetragen, schwerwiegendere Folgen zu verhindern.

Der Einsatz der Feuerwehr Bochum dauerte von 04:07 Uhr bis 05:20 Uhr an.

Insgesamt waren 38 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Alarmiert wurden Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Wattenscheid, Innenstadt, Weitmar und Werne sowie die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Dahlhausen und Linden.

Zur Ursache des Brandes sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können seitens der Feuerwehr derzeit keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden durch die zuständigen Behörden geführt

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