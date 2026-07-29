Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand von zwei Überseecontainern in Bochum-Wattenscheid - Starke Rauchentwicklung im Bereich der Lohrheidestraße

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Bochum (ots)

Bochum, 29. Juli 2026

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr Bochum um 15:41 Uhr zu einem Brandereignis an zwei Überseecontainern an der Lohrheidestraße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung wahrnehmbar, die auf ein größeres Schadensereignis hindeutete. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Aus bislang ungeklärter Ursache standen zwei Überseecontainer, eine Überdachung sowie mehrere Intermediate Bulk Container (IBC) einer Spedition in Brand. Zusätzlich befand sich ein Pkw in unmittelbarer Nähe der Brandstelle, wodurch eine weitere Brandausbreitung nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Einsatzleitung veranlasste umgehend einen gezielten Löschangriff. Zur Brandbekämpfung wurden drei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Die Löscharbeiten erfolgten mit zwei wassergeführten Rohren sowie einem Schaumrohr, um sowohl die offenen Flammen als auch die beteiligten Materialien wirksam bekämpfen zu können. Durch das schnelle und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Feuers auf weitere Bereiche und den nahe stehenden Pkw verhindert werden. Für die Sicherstellung einer ausreichenden Wasserversorgung musste die Lohrheidestraße während des Einsatzes durch die Polizei vollständig gesperrt werden. Hierdurch konnten die notwendigen Schlauchleitungen verlegt und ein reibungsloser Ablauf der Löschmaßnahmen gewährleistet werden. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr war der Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Im weiteren Verlauf wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt, um verbliebene Glutnester abzulöschen und ein Wiederaufflammen des Feuers auszuschließen. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum im Einsatz. Alarmiert waren Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Wattenscheid, Werne, Innenstadt und Weitmar sowie die Freiwillige Feuerwehr Wattenscheid-Mitte. Der Einsatz konnte für die letzten Kräfte gegen 16:21 Uhr beendet werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Ermittlungen hierzu liegen bei der zuständigen Polizei.

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