Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand in einem Recyclingbetrieb

Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde heute um 14:27 Uhr zu einem Brand an der Daimlerstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es in der Betriebshalle eines Unternehmens beim Schreddern von Holzabfällen zu einem Brand in einem Abfallhaufen gekommen war. Der etwa 50 m³ große Haufen brannte innerhalb der Halle. Die Werkhalle war vollständig verraucht. Zur Brandbekämpfung wurden insgesamt drei Trupps unter Atemschutz mit jeweils einem C-Rohr in der Halle eingesetzt. Um die Rauchgase aus dem Gebäude abzuführen, schufen die Einsatzkräfte in der Anfangsphase an der Hallenrückseite eine Abluftöffnung. Zusätzlich kamen drei Hochleistungslüfter zum Einsatz. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen unterstützte der Eigentümer die Feuerwehr mit einem betriebseigenen Radlader. Das Brandgut wurde aus der Halle auf den Betriebshof transportiert und dort abgelöscht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Feuerwehr Bochum war bis 16:54 Uhr im Einsatz. Neben den Kräften der Feuer- und Rettungswachen Werne und Innenstadt waren die Einheiten Bochum-Mitte und Nord der Freiwilligen Feuerwehr Bochum eingesetzt. Insgesamt befanden sich 41 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz.

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