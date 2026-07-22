Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand eines Strohballens auf einem Stoppelfeld in Harpen

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Bochum (ots)

Die Feuerwehr wurde am Mittwoch, 22. Juli 2026, um 13:14 Uhr zu einem Brand auf einem Stoppelfeld am Harpener Hellweg alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein Strohballen sowie gut 100 Quadratmeter Stoppelfeld in Brand geraten waren. Vor dem Hintergrund der anhaltend trockenen Witterung bestand eine erhöhte Gefahr der Brandausbreitung. Das Feuer konnte jedoch durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr auf den betroffenen Bereich begrenzt werden. Zur Brandbekämpfung wurden zwei C-Rohre vorgenommen. Zusätzlich wurde der brennende Strohballen auseinandergezogen, um verbliebene Glutnester gezielt ablöschen zu können. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und eine Ausweitung auf weitere Feldbereiche verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Insgesamt waren 13 Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache gut eine Stunde mit dem Einsatz beschäftigt.

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