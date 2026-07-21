Feuerwehr Bochum

FW-BO: Balkonbrand greift auf Wohnungen über

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Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde am heutigen Nachmittag gegen 15:08 Uhr zur Eibergstraße 44 in Bochum-Dahlhausen alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle zeitgleich ein Feuer auf einem Balkon eines Wohngebäudes. Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich das Feuer vom Balkon auf die Fassade sowie Teile des Gebäudes ausgebreitet. Bei Eintreffen der Feuerwehr bestätigte sich die Meldung. Die Brandbekämpfung erfolgte zeitgleich im Innen- und Außenangriff. Hierzu setzten die Einsatzkräfte ein C-Rohr im Gebäude sowie zwei Drehleitern zur Brandbekämpfung von außen ein. Parallel wurde das Gebäude auf Personen kontrolliert. Alle Bewohner hatten das Objekt bereits selbstständig verlassen oder waren nicht anwesend. Verletzt wurde niemand. Insgesamt kamen drei Trupps unter Atemschutz zum Einsatz. Gegen 15:40 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Anschließend führten die Einsatzkräfte umfangreiche Nachlöscharbeiten sowie Lüftungsmaßnahmen durch. Das Gebäude ist aufgrund der Folgen des Brandes derzeit teilweise nicht bewohnbar. Neben Kräften der Berufsfeuerwehr von den Wachen Weitmar, Wattenscheid, Innenstadt und Werne waren der Einsatzleitdienst sowie die Einheiten Linden und Dahlhausen der Freiwilligen Feuerwehr Bochum im Einsatz. Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte vor Ort.

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