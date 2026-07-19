Feuerwehr Bochum

FW-BO: Technischer Betrieb der Stadt Bochum und Feuerwehr Bochum verhindern Fischsterben in Regenrückhaltebecken

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Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde am Sonntagvormittag, 19. Juli 2026, um 10:33 Uhr zu einem Regenrückhaltebecken zwischen der Weststraße und der Josef-Haumann-Straße alarmiert. Anlass des Einsatzes war ein vermuteter Sauerstoffmangel im Gewässer, der den dort lebenden Fischbestand akut gefährdete. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die gemeldete Lage. Zahlreiche Fische hielten sich unmittelbar unter der Wasseroberfläche auf und schnappten nach Luft. Dieses Verhalten deutete auf einen erheblich reduzierten Sauerstoffgehalt des Wassers hin und machte ein schnelles Eingreifen erforderlich. Um die Sauerstoffversorgung des Gewässers kurzfristig zu verbessern und ein drohendes Fischsterben zu verhindern, leiteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum umgehend geeignete Maßnahmen ein. Hierzu wurde Wasser aus dem Regenrückhaltebecken mithilfe einer Tragkraftspritze sowie eines Löschfahrzeuges angesaugt und anschließend in einem hohen Bogen wieder in das Becken zurückgeführt. Durch diese künstlich erzeugte Wasserumwälzung konnte eine intensive Anreicherung des Wassers mit Sauerstoff erreicht werden. Parallel zu den Maßnahmen der Feuerwehr unterstützte der Technische Betrieb der Stadt Bochum den Einsatz mit einer Umwälzpumpe, die in das Gewässer eingebracht wurde. Diese sorgte für eine kontinuierliche Durchmischung des Wassers und trug maßgeblich zur nachhaltigen Verbesserung der Sauerstoffversorgung bei. Die eingeleiteten Maßnahmen zeigten bereits nach kurzer Zeit die gewünschte Wirkung. Das Verhalten der Fische normalisierte sich sichtbar, sodass die Gefahr eines Fischsterbens erfolgreich abgewendet werden konnte. Nach mehreren Stunden konnten die Einsatzkräfte ihre Arbeiten erfolgreich abschließen. Der Einsatz endete um 14:40 Uhr. Im Einsatz waren Kräfte der Feuer- und Rettungswache Wattenscheid sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bochum, Löscheinheit Wattenscheid-Mitte. Die Feuerwehr Bochum bedankt sich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Technischen Betrieb der Stadt Bochum, durch die die notwendigen Maßnahmen schnell und wirkungsvoll umgesetzt werden konnten.

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