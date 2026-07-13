Feuerwehr Bochum

FW-BO: Witterungsbedingte Einsätze der Feuerwehr Bochum - Appell zu umsichtigem Verhalten

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Bochum (ots)

Zu gleich mehreren Einsätzen musste die Feuerwehr Bochum in den vergangenen Tagen, begünstigt durch die anhaltend hohen Temperaturen, ausrücken. Bereits am gestrigen Sonntagnachmittag hielten mehrere kleinere und größere Flächenbrände die Feuerwehr Bochum auf Trab. Ein Vegetationsbrand in Wattenscheid stach dabei hervor: Gegen 17:12 Uhr gingen in der Leitstelle der Feuerwehr Bochum mehrere Notrufe aus dem Bereich der Straße "Langenbach" ein. Ersten Meldungen zufolge sollte es dort zu einem Brand einer Grünfläche gekommen sein. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuer- und Rettungswache Wattenscheid fanden einen Brand auf einer Grünfläche zwischen zwei benachbarten Grundstücken vor. Auf einer Fläche von ca. 1200 m² brannten Wiese, Strauchwerk und kleinere Bäume. Unverzüglich wurde eine Brandbekämpfung eingeleitet, welche schnell Erfolg zeigte: Das Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Grundstücke konnte verhindert werden. Im Zuge der Brandbekämpfung kam unter anderem spezielle Ausstattung für die Vegetationsbrandbekämpfung zum Einsatz. Das Feuer konnte gegen 18 Uhr vollständig gelöscht werden. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurden die umliegenden Bereiche mittels Wärmebildkameras und einer Drohne kontrolliert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Auch am heutigen Montag wurden der Feuerwehr Bochum gleich mehrere, durch die Witterung begünstigte Einsätze gemeldet: Sowohl auf der A448, als auch auf der A43 waren Grünstreifen in Brand geraten. In beiden Fällen konnten die Brände schnell gelöscht werden. Glimpflich ging ein Einsatz in den Nachmittagsstunden in Höntrop aus: Während einer kurzen Unachtsamkeit verriegelte ein Kleinkind im Spieltrieb das Auto der Mutter. Da die Mutter sich außerhalb des Fahrzeuges befand und das Kind im PKW eingeschlossen war, reagierte die Mutter umgehend und zog die Feuerwehr hinzu. Durch die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Weitmar wurde kurzerhand zur Abwendung weiterer Gefahren eine vom Kind weit entfernte Scheibe des PKW kontrolliert zerstört. Der PKW konnte somit zügig entsperrt werden, das Kind wurde unversehrt an die Mutter übergeben. Die aktuellen Wetterbedingungen mit anhaltender Trockenheit, hohen Temperaturen und teilweise auffrischendem Wind führen zu einer deutlich erhöhten Gefahr von Grasland-, Wald- und Böschungsbränden. Bereits eine kleine Zündquelle kann ausreichen, um trockene Vegetation in Brand zu setzen und eine schnelle Ausbreitung des Feuers zu verursachen.

Die Feuerwehr Bochum bittet die Bevölkerung deshalb um besondere Vorsicht und die Beachtung folgender Verhaltenshinweise:

- Werfen Sie keine Zigarettenkippen oder Streichhölzer in die Natur, aus Fahrzeugen oder auf Grünflächen.

- Vermeiden Sie jegliches offenes Feuer in Wäldern, auf Wiesen, an Böschungen sowie in unmittelbarer Nähe trockener Vegetation. Verzichten sie auf das Abflammen von Unkraut!

- Nutzen Sie Grillplätze nur dort, wo das Grillen ausdrücklich erlaubt ist. Achten Sie auf ausreichenden Abstand zu Grasflächen und löschen Sie Grillreste vollständig ab.

- Stellen Sie Fahrzeuge nicht auf trockenem Gras ab. Heiße Fahrzeugteile, insbesondere Katalysatoren und Auspuffanlagen, können die Vegetation entzünden.

- Unterlassen Sie das Abbrennen von Gartenabfällen oder sonstigen pflanzlichen Reststoffen.

- Seien Sie vorsichtig beim Einsatz von Maschinen und Geräten, die Funken erzeugen können.

- Fahrzeuge stellen eine Hitzefalle dar. Lassen Sie unter keinen Umständen Menschen oder Tiere in Fahrzeugen zurück.

Um das Risiko eines Grasland-, Wald- und Böschungsbrandes besser abschätzen zu können, kann der Graslandfeuerindex hilfreich sein. Der Graslandfeuerindex (GLFI) beschreibt die Feuergefährdung von offenem, nicht abgeschattetem Gelände mit abgestorbener Wildgrasauflage ohne grünen Unterwuchs. Er zeigt das witterungsbedingte Feuerrisiko in 5 Gefahrenstufen an: 1 = sehr geringe Gefahr bis 5 = sehr hohe Gefahr - ebenso wie bei dem für Waldlandschaften verwendeten Waldbrandgefahrenindex (WBI). Beide Werte können auf den Seiten des Deutschen Wetterdienstes oder in der WarnWetter-App kostenfrei abgerufen werden.

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