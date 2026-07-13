Feuerwehr Bochum

FW-BO: Arbeitsreicher Vormittag für die Feuerwehr Bochum - Mehrere Einsätze in kurzer Zeit

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bochum (ots)

Zu gleich mehreren Brandeinsätzen wurde die Feuerwehr Bochum am Montagmorgen gerufen: Gegen 9:12 Uhr gingen mehrere Notrufe aus der Straße "Im Breien" ein. Ersten Meldungen zufolge war es zu einem Brand an oder in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Sofort wurden durch die Leitstelle umfangreiche Kräfte zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen Brand auf dem Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Aus bislang ungeklärten Gründen waren dort Möbelstücke in Brand geraten. Durch die Feuerwehr konnte der Brand zügig mit einem Strahlrohr gelöscht werden. Im weiteren Verlauf wurden die Fassade und die angrenzenden Wohnungen mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Eine vor Ort betroffene Person wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert. Der Einsatz konnte gegen 9:43 Uhr beendet werden.

Kurz zuvor hatte die automatische Brandmeldeanlage des Schauspielhauses ausgelöst. Durch die Leitstelle der Feuerwehr Bochum wurden Kräfte der Innenstadtwache sowie der Feuer- und Rettungswache Weitmar entsandt. Vor Ort konnte glücklicherweise kein Brandereignis festgestellt werden. Eine im Objekt verbaute Löschanlage hatte ausgelöst. Infolgedessen kam es zu einem Wasseraustritt im Gebäude. Zur Schadensminimierung unterstützte die Feuerwehr mit Wassersaugern.

Bereits wenige Minuten später rückten die Kräfte der Innenstadtwache und der Feuer- und Rettungswache Weitmar erneut aus: Gegen 9:30 Uhr wurde ein Brandereignis im Bereich des Ostrings gemeldet. Anrufer meldeten Rauch, der aus Fenstern im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses drang. Die zuerst eintreffenden Kräfte der Innenstadtwache trafen vor Ort auf einen Küchenbrand, der durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr gelöscht werden konnte. Parallel erfolgte die Kontrolle des übrigen Gebäudes. Mithilfe eines Hochdrucklüfters konnte die Wohnung abschließend entraucht werden. Der Einsatz wurde um 10:30 Uhr beendet. Die Brandursachenermittlung wurde durch die Polizei übernommen. Während der Einsatzmaßnahmen kam es unter anderem auf dem Ostring zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell