PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall im Tunnel auf der A40 in Fahrtrichtung Dortmund

FW-BO: Verkehrsunfall im Tunnel auf der A40 in Fahrtrichtung Dortmund
  • Bild-Infos
  • Download

Bochum (ots)

Bochum - Die Feuerwehr und der Rettungsdienst wurden zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A40 in Fahrtrichtung Dortmund alarmiert. Anlass der Alarmierung war ein Notruf am heutigen Samstag um 13:38 Uhr über einen Verkehrsunfall im Tunnelbereich der Autobahn. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich die Lage wie folgt dar: Insgesamt waren vier Pkw an dem Unfall beteiligt. In den Fahrzeugen befanden sich sieben Personen. Entgegen erster Befürchtungen war keine Person eingeklemmt. Die Feuerwehr sicherte umgehend die Einsatzstelle ab und leitete die medizinische Versorgung der Verletzten ein. Alle sieben beteiligten Personen wurden rettungsdienstlich gesichtet. Fünf Verletzte mussten zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit reduzierte die Tunnelleitzentrale in Hamm per Fernwirkung die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Tunnelbereich. Dadurch konnte der Verkehr kontrolliert und die Sicherheit von Einsatzkräften sowie Verkehrsteilnehmenden gewährleistet werden. Im Einsatz waren insgesamt vier Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr sowie ein Fahrzeug der Ausbildungseinheit der Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte wurden von den Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und der Ausbildungseinheit der Berufsfeuerwehr gestellt. Nach Abschluss der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die zuständige Polizei übergeben

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Michael Hatwig
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bochum
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren