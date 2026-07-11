Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall im Tunnel auf der A40 in Fahrtrichtung Dortmund

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Bochum (ots)

Bochum - Die Feuerwehr und der Rettungsdienst wurden zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A40 in Fahrtrichtung Dortmund alarmiert. Anlass der Alarmierung war ein Notruf am heutigen Samstag um 13:38 Uhr über einen Verkehrsunfall im Tunnelbereich der Autobahn. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich die Lage wie folgt dar: Insgesamt waren vier Pkw an dem Unfall beteiligt. In den Fahrzeugen befanden sich sieben Personen. Entgegen erster Befürchtungen war keine Person eingeklemmt. Die Feuerwehr sicherte umgehend die Einsatzstelle ab und leitete die medizinische Versorgung der Verletzten ein. Alle sieben beteiligten Personen wurden rettungsdienstlich gesichtet. Fünf Verletzte mussten zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert werden. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit reduzierte die Tunnelleitzentrale in Hamm per Fernwirkung die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Tunnelbereich. Dadurch konnte der Verkehr kontrolliert und die Sicherheit von Einsatzkräften sowie Verkehrsteilnehmenden gewährleistet werden. Im Einsatz waren insgesamt vier Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr sowie ein Fahrzeug der Ausbildungseinheit der Berufsfeuerwehr. Die Einsatzkräfte wurden von den Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und der Ausbildungseinheit der Berufsfeuerwehr gestellt. Nach Abschluss der Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die zuständige Polizei übergeben

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