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Feuerwehr Bochum

FW-BO: Schwer verletzter Bauarbeiter aus Baugrube gerettet

FW-BO: Schwer verletzter Bauarbeiter aus Baugrube gerettet
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Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde am heutigen Freitag, 10. Juli 2026, um 10:26 Uhr zu einem Rettungseinsatz auf die Dorstener Straße in Höhe der Dinnendahlstraße alarmiert. Gemeldet wurde ein verletzter Bauarbeiter, der sich in einer Baugrube befand und diese aufgrund seiner Verletzungen nicht mehr selbstständig verlassen konnte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Ein Bauarbeiter hatte sich in einer Baugrube am Fuß schwer verletzt. Aufgrund der Verletzung war es ihm nicht möglich, die Baugrube eigenständig zu verlassen. Die Feuerwehr sicherte zunächst die Einsatzstelle gegen weitere Gefahren ab und verschaffte sich einen sicheren Zugang zum Patienten. Anschließend wurde der Verletzte durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes in der Baugrube medizinisch erstversorgt. Nach der Stabilisierung des Patienten erfolgte die technische Rettung mittels einer Drehleiter und einer Schleifkorbtrage. Nach weiterer rettungsdienstlicher Versorgung vor Ort wurde der schwer verletzte Mann in ein Bochumer Krankenhaus transportiert. An dem Einsatz waren insgesamt 19 Einsatzkräfte beteiligt. Diese setzten sich aus 15 Kräften der Berufsfeuerwehr Bochum sowie 4 Kräften des Rettungsdienstes der Feuerwehr Herne zusammen. Alarmiert wurden Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt und Werne. Der Einsatz konnte um 11:09 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
Pressestelle
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234/9254-978
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

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