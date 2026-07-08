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FW-BO: Feuerwehr Bochum löscht Böschungsbrand an der A40

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Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr zu einem Böschungsbrand im Bereich der Auffahrt zur A40 in Fahrtrichtung Essen an der Wattenscheider Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine etwa 200 Quadratmeter große Böschung hinter einer Schallschutzwand der Autobahn in Brand. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Straßenbahntrasse musste der Bahnverkehr der BOGESTRA während der Löscharbeiten vorübergehend eingestellt und der betroffene Gleisbereich gesichert werden. Zur Lageerkundung setzte die Feuerwehr eine Drohne ein, um sich einen umfassenden Überblick über die Ausdehnung des Brandes zu verschaffen. Für die Brandbekämpfung wurden mehrere hundert Meter Schlauchleitung bis zur Einsatzstelle verlegt. Mit zwei D-Strahlrohren gelang es den Einsatzkräften, das Feuer zügig unter Kontrolle zu bringen und die betroffene Fläche vollständig abzulöschen. Der Einsatz war für die 18 Einsatzkräfte vom Löschzug Innenstadt und der TOJ Einheit nach gut einer Stunde beendet.

Nur kurz zuvor kam es im Bochumer Stadtgebiet bereits zu drei anderen Vegetationsbränden, die aber alle im Entstehungsstadium von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Die Feuerwehr Bochum weist angesichts der anhaltenden Trockenheit auf die aktuell erhöhte Gefahr von Vegetationsbränden hin. Bereits kleine Unachtsamkeiten können Brände auslösen. Verzichten Sie daher auf offenes Feuer, werfen Sie keine Zigarettenkippen in die Natur und melden Sie Rauchentwicklungen oder Brände umgehend über den Notruf 112.

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