Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kellerbrand in Harpen fordert drei Verletzte

Bochum (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr Bochum um 21:21 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Im Hole" im Stadtteil Harpen gerufen. Während zunächst ein Kellerbrand gemeldet wurde, führten weitere Notrufe zur Erhöhung der Alarmstufe auf "Feuer mit Menschenleben in Gefahr".

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte befanden sich bereits zwei schwer verletzte Personen vor dem Gebäude. Beide hatten schwere Brandverletzungen sowie Rauchgasvergiftungen erlitten. Aus dem Gebäude drang dichter Rauch, der Treppenraum war vollständig verraucht. Weitere Bewohner hatten das Haus bereits verlassen und blieben unverletzt. Noch zu Beginn des Einsatzes verließ eine weitere Person das Gebäude selbstständig durch den verrauchten Treppenraum. Der Rettungsdienst versorgte insgesamt drei verletzte Personen. Zwei Personen erlitten schwere Brandverletzungen und Rauchgasvergiftungen, eine weitere Person wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung behandelt. Parallel begann die Feuerwehr die Brandbekämpfung im Kellerbereich. Hierzu gingen drei Trupps unter schwerem Atemschutz vor. Nach ersten Erkenntnissen kam es in einem Kellerraum zu einer Verpuffung, in deren Folge ein Brand entstand. Zur Versorgung der Verletzten wurde zunächst auch ein Rettungshubschrauber alarmiert. Nach der notärztlichen Sichtung der Patienten konnte dieser kurz vor dem Landeanflug wieder abbestellt werden. Alle drei verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst in Bochumer Krankenhäuser transportiert. Nach Abschluss der Brandbekämpfung und umfangreichen Belüftungsmaßnahmen konnte der Einsatz gegen 23:10 Uhr beendet werden. Da beim Brand die Elektrik des Hauses beschädigt und der Treppenraum stark durch Ruß verschmutzt wurde, konnten die betroffenen Bewohner das Gebäude zunächst nicht wieder nutzen und wurden bei Bekannten untergebracht. Im Einsatz waren insgesamt 55 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Berufsfeuerwehr, der Ausbildungseinheit TOJ sowie der Löscheinheit Altenbochum der Freiwilligen Feuerwehr. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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