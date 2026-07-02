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Feuerwehr Bochum

FW-BO: Rauchentwicklung in ehemaligem Schulgebäude - Feuer im ersten Obergeschoss zügig gelöscht

FW-BO: Rauchentwicklung in ehemaligem Schulgebäude - Feuer im ersten Obergeschoss zügig gelöscht
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Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde am heutigen Donnerstag, 02. Juli 2026, um 15:15 Uhr zu einer gemeldeten unklaren Rauchentwicklung in die Unterstraße alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Aus einem ehemaligen Schulgebäude drang Rauch ins Freie. Bei der Erkundung wurde ein Brand in einem ehemaligen Klassenraum im ersten Obergeschoss festgestellt.

Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr umgehend einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Hohlstrahlrohr ein. Das Feuer konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Um den Brandrauch aus dem Gebäude zu entfernen, wurden anschließend Maßnahmen zur maschinellen Belüftung durchgeführt. Hierzu kam ein Überdrucklüfter zum Einsatz. Zusätzlich wurde über die Drehleiter eine Abluftöffnung geschaffen, um eine effektive Entrauchung des Gebäudes sicherzustellen. Im Anschluss an die Löscharbeiten führten die Einsatzkräfte eine umfangreiche Nachkontrolle des betroffenen Bereichs durch, um verbliebene Glutnester auszuschließen und eine erneute Brandausbreitung zu verhindern.

Während der Einsatzmaßnahmen kam es im Bereich der Unterstraße zu Verkehrsbehinderungen. Die Feuerwehr bittet für die hierdurch entstandenen Einschränkungen um Verständnis. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Insgesamt waren 21 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Werne und Innenstadt im Einsatz. Der Einsatz konnte gegen 16:30 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Thomas Scharschmidt
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

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