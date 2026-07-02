Feuerwehr Bochum

FW-BO: Dachstuhlbrand auf der Hermannshöhe - Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges entdeckt Brand

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bochum (ots)

Am Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr Bochum um 13:19 Uhr zur Hermannshöhe alarmiert. Anlass war die Meldung einer starken Rauchentwicklung im Bereich eines Daches. Die Rauchentwicklung wurde von der aufmerksamen Besatzung eines Notarzteinsatzfahrzeuges auf der Rückfahrt eines Einsatzes bemerkt. Aufgrund der ersten Erkenntnisse wurden sofort umfangreich Kräfte mit dem Einsatzstichwort auf "B2 - Dachstuhlbrand" zur Einsatzstelle entsandt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr führten Mitarbeiter einer vor Ort tätigen Dachdeckerfirma erfolgreiche Löschmaßnahmen durch. Bei der Erkundung durch die Feuerwehr stellte sich heraus, dass auf einer Dachterrasse aus Holz eine Fläche von etwa 2 x 2 Metern gebrannt hatte. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits gelöscht. Um mögliche versteckte Brandnester auszuschließen, führten die Einsatzkräfte eine umfassende Kontrolle des betroffenen Dachbereiches durch. Hierzu kamen eine Drehleiter, eine Drohne sowie eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Zusätzlich wurden rund 2 x 2 Meter der hölzernen Dachterrasse aufgenommen, um eine weitere Kontrolle der betroffenen Bereiche zu ermöglichen.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle zur Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum vor Ort. Beteiligt waren Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Innenstadt, Weitmar und Werne sowie der Rettungsdienst. Der Einsatz konnte um 13:59 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell