Feuerwehr Bochum

FW-BO: Hitzerekordtage: Feuerwehr und Rettungsdienst in Bochum stark gefordert

Bochum (ots)

Seit dem 17.06. hält die Hitzewelle Bochum in ihrem Griff - und mit ihr steigt die Belastung für Feuerwehr und Rettungsdienst deutlich an.

Die Einsatzzahlen nahmen im Verlauf der Tage stetig zu und erreichten ab Mittwoch der vergangenen Woche ihren Höhepunkt: Im Rettungsdienst wurden täglich zwischen rund 170 und 205 Einsätze verzeichnet - deutlich mehr als die sonst üblichen 100 bis 125. Vor allem hitzebedingte Beschwerden sorgten für das erhöhte Einsatzaufkommen. Zur Sicherstellung der Versorgung wurden mit Unterstützung der Hilfsorganisationen zusätzliche Rettungswagen (RTW) und Krankentransportwagen (KTW) in Dienst gestellt. Auch die Feuerwehr war seit Beginn der Hitzewelle stark gefordert. Statt durchschnittlich etwa 13 Einsätzen pro Tag mussten in der Spitze bis zu 67 Einsätze täglich bewältigt werden - häufig parallel. Neben dem regulären Einsatzgeschehen kam es auch zu Alarmen aufgrund erhöhter Kohlenmonoxidwerte, begünstigt durch die außergewöhnliche Wetterlage.

Zusätzlich belastete ein Großbrand an der Hattinger Straße die Einsatzkräfte erheblich und band viele Kräfte über Tage - parallel zu einem ohnehin hohen Einsatzaufkommen.

Zur Bewältigung der Lage waren sowohl die gesamte Freiwillige Feuerwehr als auch die Hilfsorganisationen eingebunden. Unter extremen Temperaturen und hoher körperlicher Belastung arbeiteten die Einsatzkräfte vielfach an ihrer Leistungsgrenze.

Die Feuerwehr Bochum bedankt sich bei allen Einsatzkräften sowie bei den beteiligten Partnerorganisationen für ihren engagierten Einsatz.

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