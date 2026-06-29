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Feuerwehr Bochum

FW-BO: Küchenbrand in Erdgeschosswohnung -Rauchmelder verhindert Schlimmeres

FW-BO: Küchenbrand in Erdgeschosswohnung -Rauchmelder verhindert Schlimmeres
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Bochum (ots)

Küchenbrand in Erdgeschosswohnung - Rauchmelder verhindert Schlimmeres Bochum, 29. Juni 2026 - Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Bochum um 08:57 Uhr zu einem Einsatz in die Gorch-Fock-Straße alarmiert. Grund der Alarmierung war ein ausgelöster Heimrauchmelder in einem Wohngebäude. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich die Lage wie folgt dar: In einer Erdgeschosswohnung war es zu einem Brand in der Küche gekommen. Dank des frühzeitig auslösenden Rauchmelders konnte die Gefahr schnell erkannt und gemeldet werden. Über den Schlüssel des Hausmeisters verschafften sich die Einsatzkräfte zügig Zugang zur betroffenen Wohnung. Ein Trupp unter Atemschutz ging umgehend zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte mit einem C-Rohr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, sodass eine weitere Ausbreitung verhindert wurde. Glücklicherweise wurden bei dem Einsatz keine Personen verletzt. Der Einsatz konnte um 09:45 Uhr beendet werden. Insgesamt waren 28 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Werne und Innenstadt sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Feuerwehr Bochum weist in diesem Zusammenhang erneut auf die lebensrettende Bedeutung von Heimrauchmeldern hin, die Brände frühzeitig erkennen und so maßgeblich zur Sicherheit der Bevölkerung beitragen. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Bochum Pressestelle

Rückfragen bitte an:

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Feuerwehr Bochum
E-Mail: kbeckhoff@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Karsten Beckhoff
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

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