Feuerwehr Bochum

FW-BO: Nächtlicher Sturm beschäftigt die Feuerwehr bis zum Nachmittag!

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Bochum (ots)

In der Nacht zum Sonntag den 28.06.26 ist ein kurzer Sturm über Bochum gezogen! Gegen 03:18 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein. Umgestürzte Bäume und große Äste, die aus Baumkronen gebrochen waren, beschäftigten die Feuerwehr bis zum Nachmittag. Insgesamt hatte die Feuerwehr Bochum 42 Einsätze, wobei in Dahlhausen ein Baum auf ein Wohnhaus gestürzt war. Verletzt wurde glücklicherweise Niemand.

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