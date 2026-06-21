Feuerwehr Bochum

FW-BO: Glutnester an der Hattinger Straße - Feuerwehr Wuppertal unterstützt mit Spezialgerät

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Bochum (ots)

Bochum Linden - Nach dem Brandausbruch am Donnerstagabend an der Hattinger Straße dauern die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr Bochum weiterhin an. In den vergangenen Tagen kam es wiederholt zum Aufflammen von Glutnestern innerhalb von Zwischendecken und Hohlräumen in den Wänden des betroffenen Gebäudes. Die Löscharbeiten gestalten sich aufgrund der Einsturzgefahr des Gebäudes besonders schwierig. Ein Betreten der betroffenen Bereiche ist aus Sicherheitsgründen derzeit nicht möglich, wodurch eine direkte Brandbekämpfung nur eingeschränkt erfolgen kann. Um die versteckten Brandnester dennoch gezielt bekämpfen zu können, setzte die Feuerwehr Bochum heute den Feuerwehrkran mit Arbeitsplattform ein. Über diese Plattform erfolgt der Einsatz eines speziellen Löschsystems der Feuerwehr Wuppertal. Zum Einsatz kommt ein sogenanntes Cobra-System. Dabei wird mithilfe einer Hochdrucklanze unter Beimischung von abrasivem Material ein gezielter Zugang durch Wände oder Decken geschaffen. Anschließend wird Wasser über die entstandene Öffnung in die betroffenen Hohlräume eingebracht, um die Glutnester effektiv zu löschen, ohne die Statik weiter zu gefährden. Die Einsatzmaßnahmen fanden bei außergewöhnlich hohen Temperaturen statt und stellten eine große Belastung für die eingesetzten Kräfte dar. Die Maßnahme konnte am Nachmittag beendet werden. Im Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eppendorf Höntrop und Wattenscheid, Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie die Johanniter Unfallhilfe zur Versorgung der Einsatzkräfte. Unser besonderer Dank gilt den Kräften der Feuerwehr Wuppertal, die hier mit Spezialtechnik und großem Fachwissen den lang andauernden Einsatz offenbar endgültig abschließen konnten.

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