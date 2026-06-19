Feuerwehr Bochum

FW-BO: Abschlussmeldung Großbrand Hattinger Straße: Umfangreiche Löschmaßnahmen der Feuerwehr beendet

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Bochum (ots)

Der Feuerwehreinsatz auf der Hattinger Straße konnte seitens der Feuerwehr nach über 21 Stunden am 19. Juni gegen 15:30 Uhr beendet werden.

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich sehr aufwendig. Immer wieder glimmten Glutnester im Dachbereich auf. Die Baustatiker des Bauordnungsamtes der Stadt Bochum stellten im Tagesverlauf bei einem Großteil des Gebäudes eine akute Einsturzgefahr fest. Aufgrund dieser Tatsache konnte die Feuerwehr das Gebäude nicht mehr betreten. Um die Glutnester dennoch weiter zu bekämpfen, musste ein Teleskopmast der Werkfeuerwehr BP aus Gelsenkirchen hinzugezogen werden, da mit der Drehleiter ein Erreichen des Dachbereichs nicht möglich war.

Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren seit dem Morgen bis schließlich zum Abrücken um 15:30 Uhr mit den letzten Maßnahmen beschäftigt.

Das Bauordnungsamt veranlasste die Sperrung des Straßenbereichs der Hattinger Straße sowie die Sicherung des angrenzenden Gehwegs und der Straße, da eine akute Gefahr durch herabstürzende Gebäudeteile besteht. Aktuell laufen Vorbereitungen, um die betroffenen Gebäudeteile abzutragen. Diese Aufgabe soll durch das Technische Hilfswerk (THW) übernommen werden. Wie lange der Rückbau der einsturzgefährdenden Gebäudeteile andauert und die Sperrung der Hattinger Straße aufrecht erhalten werden muss, kann nach derzeitigem Stand nicht benannt werden.

Die Feuerwehr Bochum bedankt sich für die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren wie Bogestra, Polizei, THW, Bauordnungsamt der Stadt Bochum und der Werkfeuerwehr BP.

Für die Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr stehen nun Umfangreiche Arbeiten an, um das benutzte Gerät wie Schläuche, Atemschutzgeräte und Einsatzkleidung wieder einsatzbereit zu machen.

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