Feuerwehr Bochum

FW-BO: Großbrand in Bochum-Linden: Einzelhandelsgeschäft vollständig zerstört - über 100 Einsatzkräfte im Einsatz, keine Verletzten

Bochum (ots)

Bei einem Großbrand im Bochumer Stadtteil Linden ist am frühen Abend ein Einzelhandelsgeschäft vollständig ausgebrannt. Auch das dahinterliegende Lager wurde komplett zerstört, ein angrenzendes Wohnhaus ist infolge des Feuers derzeit unbewohnbar. Verletzt wurde nach aktuellen Erkenntnissen niemand. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz. Die Hattinger Straße musste während der Löscharbeiten vollständig gesperrt werden.

Der Einsatz begann um 18:05 Uhr, nachdem aus dem Bereich eines Einzelhandelsgeschäfts an der Hattinger Straße ein Feuer gemeldet worden war. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Geschäft bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Das Feuer griff schnell auf das rückwärtig gelegene Lager über, das ebenfalls vollständig ausbrannte. Auch ein unmittelbar angrenzendes Wohnhaus wurde durch den Brand erheblich beschädigt und ist derzeit nicht bewohnbar.

Zur Brandbekämpfung setzte die Feuerwehr insgesamt sechs Strahlrohre ein - sowohl im Innen- als auch im Außenangriff. Zusätzlich kamen drei Wenderohre über Drehleitern zum Einsatz, um die Flammen von oben einzudämmen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern.

Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum, bestehend aus Einheiten der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr, waren vor Ort im Einsatz. Unterstützt wurde die Feuerwehr Bochum durch Kräfte der Feuerwehr Essen. Diese brachten ein spezielles Lösch-Bohrgerät zum Einsatz, mit dem gezielt ein Loch in das Dach des Lagers gebohrt wurde. Dadurch konnten versteckte Brandnester effektiver erreicht und bekämpft werden.

Im Zuge der umfangreichen Löscharbeiten musste die Hattinger Straße im Bereich Bochum-Linden vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Zudem war es erforderlich, die Oberleitungen der Straßenbahn aus Sicherheitsgründen zu erden.

Nach etwa zwei Stunden intensiver Löscharbeiten konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die anschließenden Nachlöscharbeiten gestalten sich jedoch als sehr aufwendig und werden voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern und sich bis in die Nacht hinein ziehen.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

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