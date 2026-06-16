Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in der Achtermannstraße in Wattenscheid - Eine verletzte Person, Wohnung unbewohnbar

Bochum (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 17:30 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Wohnungsbrand in der Achtermannstraße in Bochum-Wattenscheid alarmiert. Mehrere Anrufer hatten eine deutliche Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhauses gemeldet.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang Brandrauch aus einer Wohnung im Erdgeschoss, und auch Teile des Treppenhauses waren bereits verraucht. Der Bewohner der betroffenen Wohnung hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig in Sicherheit gebracht. Er erlitt jedoch eine Rauchvergiftung, wurde vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Der Brand konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell lokalisiert und in der Küche der Wohnung abgelöscht werden. Aufgrund der starken Verrußung ist die Wohnung derzeit nicht bewohnbar. Das gesamte Gebäude sowie die betroffene Wohnung wurden im Anschluss umfassend belüftet, um den Brandrauch zu entfernen.

Mehrere weitere Personen in den oberen Geschossen konnten während des Einsatzes gefahrlos in ihren Wohnungen verbleiben, bis die Rauchentwicklung vollständig beseitigt war.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Insgesamt waren knapp 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum vor Ort. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

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