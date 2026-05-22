Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in der Fahrendeller Straße - Feuerwehr rettet mehrere Personen über eine Drehleiter

Bochum (ots)

Am Donnerstagabend kam es in der Bochumer Innenstadt zu einem schweren Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Fahrendeller Straße. Drei Personen mussten über eine Drehleiter gerettet werden, vier Bewohner erlitten Rauchvergiftungen. Der Brand konnte nach rund 40 Minuten unter Kontrolle gebracht werden, das Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

Am Donnerstagabend gegen 23:20 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Wohnungsbrand in der Fahrendeller Straße in der Innenstadt alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Innenstadtwache schlugen bereits Flammen aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses - sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite des Gebäudes.

Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung konnte sich zu diesem Zeitpunkt bereits eigenständig ins Freie retten. Gleichzeitig machten sich weitere Personen in der ersten Etage sowie im Dachgeschoss an den Fenstern bemerkbar da ihnen der Fluchtweg durch den Treppenraum aufgrund der starken Rauchentwicklung versperrt war.

Unverzüglich leitete die Feuerwehr Rettungsmaßnahmen ein: Über eine Drehleiter wurden zwei Frauen aus dem ersten Obergeschoss sowie eine weitere Frau aus dem Dachgeschoss in Sicherheit gebracht. Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes wurden anschließend vom Rettungsdienst untersucht. Insgesamt erlitten vier Personen Rauchgasvergiftungen und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Zur Brandbekämpfung setzten die Einsatzkräfte mehrere Strahlrohre ein. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung ins Gebäude vor, während ein weiteres Strahlrohr von außen eingesetzt wurde. Nach etwa 40 Minuten konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss folgten umfangreiche und zeitintensive Nachlöscharbeiten, die sich bis nach 02:00 Uhr hinzogen.

Die Brandwohnung ist aufgrund erheblicher Brand- und Rauchschäden unbewohnbar. Das gesamte Gebäude wurde durch die Stadtwerke vom Stromnetz getrennt, wodurch es bis auf Weiteres ebenfalls nicht bewohnbar ist.

Die Feuerwehr Bochum war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Löscheinheiten Bochum-Mitte, Altenbochum und Wattenscheid-Mitte im Einsatz.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

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