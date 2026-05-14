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Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Pkw auf der Bergener Straße

FW-BO: Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Pkw auf der Bergener Straße
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Bochum (ots)

Am heutigen späten Nachmittag wurde die Feuerwehr Bochum um 17:37 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Bergener Straße alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen waren insgesamt fünf Pkw an dem Unfall beteiligt, darunter drei parkende Fahrzeuge. Infolge der Kollision wurden zwei Personen leicht verletzt. Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen die Sicherung der Unfallstelle sowie Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Hierzu gehörte insbesondere das Aufnehmen ausgelaufener Betriebsmittel, um Umweltgefahren zu verhindern. An einem der beteiligten Fahrzeuge mit Hybridantrieb wurde zudem vorsorglich die Batterie abgeklemmt. Während der gesamten Einsatzdauer war die Bergener Straße vollständig gesperrt. Der Einsatz konnte nach etwa einer Stunde beendet werden. Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Zur Ursache des Unfalls hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

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Feuerwehr Bochum
Pressestelle
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: 0234/9254-978
Verfasser: Markus Wendelberger
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

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