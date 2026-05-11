Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

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Bochum (ots)

Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Bochum um 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Hunscheidtstraße / Friederikastraße alarmiert.

In dem Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Kehrmaschine und zwei weiteren PKW. Infolge des Unfalls wurde eine Person in einem der beteiligten Fahrzeuge im Fußbereich eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte unter Einsatz technischer Rettungsgeräte befreit werden. Sie erlitt mittelschwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Der Fahrer der Kehrmaschine und des zweiten PKW waren nicht in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und waren unverletzt.

Die Feuerwehr Bochum war mit rund 22 Kräften der Innenstadtwache und der Feuerwache Werne im Einsatz. Während der Einsatzmaßnahmen kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Einsatz konnte für Feuerwehr und Rettungsdienst um 08:30 Uhr beendet werden.

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