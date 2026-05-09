Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gefahrstoffeinsatz an der Castroper Straße in Bochum

Bochum (ots)

Am heutigen Samstag gegen 17:30 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum zur Castroper Straße alarmiert. In einem Wohn- und Geschäftshaus waren bei Arbeiten im Untergeschoss zwei unverschlossene Behälter mit einer Gefahrstoffkennzeichnung und dem Zusatz "Phosphor" entdeckt worden. Eine Ausbreitung der Stoffe oder eine Kontamination im Untergeschoss konnte nicht festgestellt werden. Die Chemikalien wurden von der Feuerwehr unter Atemschutz und in Chemikalienschutzanzügen gesichert und in einen geeigneten, geschlossenen Auffangbehälter gesichert. Dieser wurde anschließend durch eine Fachfirma sichergestellt. Um 19:10 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Während des Einsatzes war die Castroper Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Insgesamt waren 73 Einsatzkräfte vor Ort. Die Berufsfeuerwehr wurde dabei durch die Löscheinheiten Bochum-Mitte, Nord, Brandwacht und Langendreer sowie den ABC-Zug, die Informations- und Kommunikationseinheit und eine Fachberaterin Chemie unterstützt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand; es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

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