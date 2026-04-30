Feuerwehr Bochum

FW-BO: Arbeitsreiche Nachmittagsstunden für die Feuerwehr Bochum: Brandeinsätze und Verkehrsunfall im Nachmittagsverkehr

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Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde in den Nachmittagsstunden zu gleich mehreren Einsätzen gerufen: Gegen 14:10 Uhr wurden die Kräfte der Feuer- und Rettungswache Innenstadt zu einem PKW-Brand auf die Dorstener Straße alarmiert. In Folge eines Auffahrunfalls in Höhe der A40 kam es zum Brand eines PKW mit einem Gasantrieb. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits im Frontbereich im Vollbrand. Der Brand wurde umgehend mit dem Schnellangriff eines Löschfahrzeuges bekämpft. Im weiteren Verlauf wurde zudem gegen ein Wiederaufflammen zusätzlich Schaum eingesetzt. Im Zuge des Auffahrunfalls und des Brandes kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen kam es auf der vielbefahrenden Kreuzung zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Einsatz war der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Innenstadt.

Brandeinsatz auf einem Betriebsgelände in Wattenscheid

Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum am heutigen Donnerstagnachmittag zu einem Betriebsgelände in die Erwin-Topp-Straße nach Wattenscheid alarmiert. Zahlreiche Anrufer meldeten zeitgleich eine starke Rauchentwicklung und Flammen auf dem Betriebsgelände eines Bauunternehmens. Durch die Leitstelle der Feuerwehr Bochum wurden sofort der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Wattenscheid, sowie Einheiten der Innenstadtwache und der Hauptfeuer- und Rettungswache entsandt. Die ersten Kräfte konnten bereits auf der Anfahrt eine deutliche Rauchentwicklung wahrnehmen. Bei Eintreffen des Einsatzleitdienstes der Wache Wattenscheid standen ein Unterstand, ein angrenzender Grünstreifen und mehrere gelagerte Paletten bereits im Vollbrand. Um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern, wurden umgehend drei C-Rohre zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Erfolg, sodass sowohl die anfängliche Rauchentwicklung als auch eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnten. Im weiteren Verlauf musste das Brandgut mühsam unter Atemschutz auseinandergezogen und teilweise mit Schaum abgelöscht werden. Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswachen Wattenscheid, Innenstadt und Werne. Die Brandursachenermittlung wurde durch die Polizei übernommen.

Neben den beiden Brandeinsätzen rückte die Feuerwehr Bochum zudem gegen 16:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzen Person auf den Castroper Hellweg aus.

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