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Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brandeinsatz auf einem Betriebsgelände in Wattenscheid

Bochum (ots)

Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr Bochum am heutigen Donnerstagnachmittag zu einem Betriebsgelände in die Erwin-Topp-Straße nach Wattenscheid alarmiert. Zahlreiche Anrufer meldeten zeitgleich eine starke Rauchentwicklung und Flammen auf dem Betriebsgelände eines Bauunternehmens. Durch die Leitstelle der Feuerwehr Bochum wurden sofort der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Wattenscheid, sowie Einheiten der Innenstadtwache und der Hauptfeuer- und Rettungswache entsandt.

Die ersten Kräfte konnten bereits auf der Anfahrt eine deutliche Rauchentwicklung wahrnehmen. Bei Eintreffen des Einsatzleitdienstes der Wache Wattenscheid standen ein Unterstand, ein angrenzender Grünstreifen und mehrere gelagerte Paletten bereits im Vollbrand. Um ein übergreifen der Flammen zu verhindern wurden umgehend drei C-Rohre zur Brandbekämpfung eingesetzt. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Erfolg, sodass sowohl die anfängliche Rauchentwicklung, als auch eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnten. Im weiteren Verlauf musste das Brandgut mühsam unter Atemschutz auseinandergezogen und teilweise mit Schaum abgelöscht werden.

Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswachen Wattenscheid, Innenstadt und Werne. Die Brandursachenermittlung wurde durch die Polizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

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Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Thomas Scharschmidt
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

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