Feuerwehr Bochum

FW-BO: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und PKW

Bochum (ots)

Am heutigen Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr Bochum gegen 11:45 Uhr nach Dahlhausen in die Dr.-C.-Otto-Straße gerufen. Ersten Meldungen zufolge war es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW im Kreuzungsbereich Amtmann-Falke-Straße gekommen. Da zunächst die Anzahl der Verletzten Personen und das Schadensausmaß unklar waren, wurden umfangreiche Kräfte der Feuerwehr Bochum zu Einsatzstelle entsendet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuer- und Rettungswache Weitmar konnte glücklicherweise schnell Entwarnung gegeben werden: Im Rahmen des Unfalles wurden keine Personen verletzt oder eingeklemmt. Durch die Feuerwehr Bochum wurden die beteiligten Fahrzeuge gesichert, der Brandschutz sichergestellt und alle beteiligten Personen untersucht. Während der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Einsatz waren die Feuer- und Rettungswachen Weitmar, Wattenscheid, Werne, sowie der Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr - Löscheinheit Linden.

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