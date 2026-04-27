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Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand einer Filteranalage in Linden

Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde am heutigen Montagvormittagn gegen 9:30 Uhr zu einem Industriebetrieb nach Linden in die Straße Deimketal alarmiert. Ersten Meldungen zufolge sollte es zu einem Brand in einer Filteranlage gekommen sein. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuer- und Rettungswache Weitmar konnten bei Eintreffen einer Rauchentwicklung feststellen. Im Rahmen der Erkundung wurde festgestellt, dass es wie gemeldet zu einem Brand in einer Filteranlage gekommen war. Durch die Feuerwehr Bochum wurden sofort drei Trupps unter Atemschutz eingesetzt. Durch die Trupps wurde die Filteranlage eröffnet, der Inhalt bzw. das Brandgut entfernt und mit dem Löschmittel CO2 abgelöscht. Parallel wurden die Betriebsstätten umfangreich kontrolliert und mittels Überdrucklüfter belüftet. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Wattenscheid, Werne, Weitmar, der Einsatzleitdienst, sowie die Freiwillige Feuerwehr - Löscheinheit Linden.

Rückfragen bitte an:

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Feuerwehr Bochum
E-Mail: feuerwehr-pressestelle@bochum.de
Telefon: +49 (0)234 9254-978
Verfasser: Thomas Scharschmidt
https://www.bochum.de/Feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell

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