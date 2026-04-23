Feuerwehr Bochum

FW-BO: Auslaufende Salzsäure im Heizkraftwerk

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Bochum (ots)

Am Donnerstag, den 23. April 2026, wurde die Feuerwehr Bochum um 12:00 Uhr zu einem Gefahrstoffeinsatz in die Straße In der Grume im Stadtteil Bochum-Hiltrop alarmiert. Der Einsatz dauert zum Zeitpunkt dieser Mitteilung weiterhin an. Im Bereich eines Heizkraftwerkes kam es bei Arbeiten an einem Lagertank zum Austritt von 31 prozentiger Salzsäure. Die auslaufende Chemikalie konnte vollständig in dem dafür vorgesehenen Auffangbehälter zurückgehalten werden, sodass es zu keiner Ausbreitung außerhalb des vorgesehenen Sicherheitsbereiches kam. Aufgrund der entstehenden Dämpfe in der Maschinenhalle wurden umgehend umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um eine Gefährdung für Personen auszuschließen. Messungen bestätigten die Notwendigkeit dieser Maßnahmen. Zur fachgerechten Beseitigung der ausgetretenen Salzsäure wurde eine Spezialfirma für Gefahrgut und Chemikalien beauftragt. Bis zum Abschluss dieser Arbeiten verbleibt die Feuerwehr vorsorglich mit einer reduzierten Anzahl von Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Zusätzlich wurde der ABC-Zug der Feuerwehr Bochum alarmiert und in den Einsatz eingebunden.

Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Für die Bevölkerung bestand keine Gefahr. Im Einsatz befinden sich Einheiten der Feuerwachen Wattenscheid, Innenstadt und Werne. Darüber hinaus sind die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Brandwacht, Querenburg und die Sondereinheit Information und Kommunikation gebunden.

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