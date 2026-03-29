Feuerwehr Bochum

FW-BO: Brand eines Holzunterstandes in Hiltrop

Bochum (ots)

Die Feuerwehr Bochum wurde am heutigen Sonntag um 17:23 Uhr zu einem gemeldeten Brand in die Straße Im Brennholt im Stadtteil Hiltrop alarmiert. Bereits auf der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte Hinweise auf eine starke Rauchentwicklung. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Holzunterstand mit eingelagertem Stroh in voller Ausdehnung brannte. Die Konstruktion hatte eine Größe von etwa 5 x 20 Metern und stand beim Eintreffen der Feuerwehr vollständig in Flammen. Zur Brandbekämpfung wurden unverzüglich zwei C-Rohre eingesetzt, um ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Aufgrund der großen Menge an brennendem Stroh und Holz wurde zusätzlich ein Radlader des Technischen Hilfswerks (THW) nachgefordert. Mit diesem konnten die Einsatzkräfte das Brandgut auseinanderziehen, um verbleibende Glutnester gezielt abzulöschen. Im Einsatz waren die Hauptfeuer- und Rettungswache 3 sowie die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die die Brandursachenermittlung aufgenommen hat. Der Einsatz zog sich bis in die Abendstunden, verletzt wurde niemand.

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