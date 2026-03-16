Feuerwehr Bochum

FW-BO: Gasleitung beschädigt - Wohnhäuser vorsorglich geräumt

Bochum (ots)

Bei Bauarbeiten in der Straße "Am Koppstück" wurde am heutigen Montag um 10:44 Uhr eine Gasleitung beschädigt. Infolge der Beschädigung strömte Gas aus und gelangte unter anderem auch in die angrenzende Kanalisation.

Aufgrund der unklaren Ausbreitung und der potenziellen Explosionsgefahr wurden mehrere angrenzende Wohnhäuser durch die Feuerwehr vorsorglich geräumt.

Neben Einsatzkräften der Feuerwachen Wattenscheid, Werne und Innenstadt waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Langendreer vor Ort. Die ebenfalls alarmierten Stadtwerke Bochum konnten die beschädigte Gasleitung schnell lokalisieren und die Leckage erfolgreich abdichten.

Während der Abdichtungsarbeiten war eine erhöhte Gaskonzentration im Kanalsystem festzustellen. Um das Gas sicher aus dem Kanal zu verdrängen, setzte die Feuerwehr einen Hochleistungslüfter ein. Erst nachdem keine messbaren Konzentrationen mehr festgestellt wurden, konnten die Maßnahmen zurückgefahren und der Bereich wieder freigegeben werden.

Der Einsatz endete nach umfangreichen Sicherungs- und Lüftungsmaßnahmen um 13:14 Uhr. Alarmiert waren rund 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst.

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