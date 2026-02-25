Feuerwehr Bochum

FW-BO: Garagenbrand in Bochum-Linden - Zwei Verletzte

Bochum (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 21:20 Uhr in der Straße Deimketal zu einem Garagenbrand, der einen größeren Feuerwehreinsatz auslöste.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus der Garage. Umgehend wurden zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Durch den schnellen Löschangriff konnte eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Garagen verhindert werden.

Eine Person erlitt Brandverletzungen. Sie musste vom Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden.

Auch ein Feuerwehrmann zog sich während der Maßnahmen eine Handverletzung zu. Er konnte jedoch nach kurzer medizinischer Versorgung im Dienst verbleiben.

Im Einsatz eingesetzt waren Kräfte der Feuer- und Rettungswache Wattenscheid und Weitmar, sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Linden/Dahlhausen. Der Einsatz war um 23:24 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell