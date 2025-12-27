Feuerwehr Bochum

FW-BO: Ruhige Weihnachtsfeiertage für die Feuerwehr Bochum

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bochum (ots)

Die Weihnachtsfeiertage verliefen für die Feuerwehr Bochum insgesamt ruhig und ohne besondere Vorkommnisse. Im Zeitraum vom 24. bis zum 26. Dezember wurden die Einsatzkräfte zu insgesamt 16 Brandeinsätzen, 45 technischen Hilfeleistungen sowie 275 Rettungsdiensteinsätzen alarmiert. Weihnachtsbedingte Brände gab es glücklicherweise nicht.

Auffällig war eine wetterbedingte Häufung von Wasserrohrbrüchen in und an Gebäuden. In acht Fällen musste die Feuerwehr aufgrund geplatzter Leitungen Hilfe leisten. Ursache hierfür waren die anhaltend tiefen Temperaturen über die Feiertage. Ein weiterer Einsatz ereignete sich am 26. Dezember um 14:40 Uhr am Kemnader See im Bereich des Hafens Heveney. Dort wurde gemeldet, dass eine Gans im Eis festgefroren sei. Die Feuerwehr rückte mit einem Schlauchboot an, um das Tier zu befreien. Als sich die Einsatzkräfte näherten, konnte sich die Gans jedoch eigenständig aus ihrer Lage befreien, sodass kein weiteres Eingreifen erforderlich war.

Die Feuerwehr Bochum bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die besonnene und umsichtige Verhaltensweise während der Feiertage und wünscht weiterhin eine sichere und angenehme Winterzeit.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell